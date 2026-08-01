Сьогоднішня ціна The wife of Pepe The Frog

Поточна ціна The wife of Pepe The Frog (PEEPA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,94% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PEEPA до USD становить $ 0 за PEEPA.

The wife of Pepe The Frog наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 13 692,31, з циркуляційною пропозицією у 999,39M PEEPA. Протягом останніх 24 годин PEEPA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PEEPA змінився на 0,00% за останню годину та на -12,40% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо The wife of Pepe The Frog (PEEPA)

Ринкова капіталізація $ 13,69K$ 13,69K $ 13,69K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 13,69K$ 13,69K $ 13,69K Циркуляційне постачання 999,39M 999,39M 999,39M Загальна пропозиція 999 386 024,02163 999 386 024,02163 999 386 024,02163

Поточна ринкова капіталізація The wife of Pepe The Frog — $ 13,69K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PEEPA — 999,39M, зі загальною пропозицією 999386024.02163. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13,69K.