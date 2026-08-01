Сьогоднішня ціна The White Wolf

Поточна ціна The White Wolf (WOLF) сьогодні становить $ 0, зі зміною 8.03% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WOLF до USD становить $ 0 за WOLF.

The White Wolf наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 570,716, з циркуляційною пропозицією у 100.00B WOLF. Протягом останніх 24 годин WOLF торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці WOLF змінився на -6.95% за останню годину та на +50.75% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо The White Wolf (WOLF)

Ринкова капіталізація $ 570.72K$ 570.72K $ 570.72K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 570.72K$ 570.72K $ 570.72K Циркуляційне постачання 100.00B 100.00B 100.00B Загальна пропозиція 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація The White Wolf — $ 570.72K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WOLF — 100.00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 570.72K.