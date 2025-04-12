Ціна The Wally Group (TWG)
Поточна ціна The Wally Group (TWG) сьогодні становить 0.00002863 USD з ринковою капіталізацією $ 286.46K USD. Ціна TWG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності The Wally Group:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни The Wally Group протягом дня — -15.09%
- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Wally Group до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни The Wally Group до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни The Wally Group до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни The Wally Group до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-15.09%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін The Wally Group: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.70%
-15.09%
-49.56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Experience The Wally Group ($TWG) Token on Ethereum Built on themes of connection, positivity, and real-world impact, The Wally Group ($TWG) token on the Ethereum (ETH) network is inspired by a remarkable true story of resilience and companionship. When Wally the alligator was rescued from a Disney pond, he became a source of emotional support for his owner, who battled severe depression. Officially recognized as the first emotional support alligator, Wally symbolizes hope, healing, and the power of unexpected bonds. While Wally’s story is at the heart of our mission, our vision goes far beyond it. We strive to foster meaningful change in the world—championing mental health awareness, community engagement, and social impact. Through $TWG, we’re not just creating a token; we’re building a movement dedicated to long-term value, resilience and a brighter future for everyone.
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