Сьогоднішня ціна The Wally Group (TWG)

Поточна ціна The Wally Group (TWG) сьогодні становить 0.00002863 USD з ринковою капіталізацією $ 286.46K USD. Ціна TWG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності The Wally Group:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни The Wally Group протягом дня — -15.09%

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

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