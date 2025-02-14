Сьогоднішня ціна The Vault Staked SOL (VSOL)

Поточна ціна The Vault Staked SOL (VSOL) сьогодні становить 207.37 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності The Vault Staked SOL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 275.76K USD

- зміна ціни The Vault Staked SOL протягом дня — -0.97%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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