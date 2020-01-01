Токеноміка The Upsider AI (UP) Дізнайтеся ключову інформацію про The Upsider AI (UP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація The Upsider AI (UP) The Upsider AI began as a fair launch experiment on the Virtuals Protocol on Base, introducing its native token $UP. It started with a simple challenge: anyone could interact with @TheUpsiderAI on Twitter, attempting to convince it to accept $DAG. If successful, the AI would autonomously send tokens back—one of the first truly AI-driven token distribution experiments. This novel concept quickly drew a vibrant community eager to test their persuasion skills. Now, The Upsider AI runs 24/7, managing weekly challenges like the Snake Game (with over 1k DAG in prizes), autonomously promoting Constellation Network, and pushing the boundaries of decentralized AI. Офіційний вебсайт: https://theupsiderai.com/ Купити UP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни The Upsider AI (UP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена The Upsider AI (UP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 221,01K $ 221,01K $ 221,01K Загальна пропозиція: $ 993,18M $ 993,18M $ 993,18M Циркуляційна пропозиція: $ 993,18M $ 993,18M $ 993,18M FDV (повністю розведена вартість): $ 221,01K $ 221,01K $ 221,01K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00022253 $ 0,00022253 $ 0,00022253 Дізнайтеся більше про ціну The Upsider AI (UP)

Токеноміка The Upsider AI (UP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки The Upsider AI (UP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів UP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів UP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку UP, досліджуйте ціну токена UP в реальному часі!

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