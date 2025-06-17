Сьогоднішня ціна The Upsider AI (UP)

Поточна ціна The Upsider AI (UP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 311,61K USD. Ціна UP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності The Upsider AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни The Upsider AI протягом дня — +7,88%

- циркуляційна пропозиція – 993,18M USD

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