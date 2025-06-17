Ціна The Upsider AI (UP)
Поточна ціна The Upsider AI (UP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 311,61K USD. Ціна UP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності The Upsider AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни The Upsider AI протягом дня — +7,88%
- циркуляційна пропозиція – 993,18M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Upsider AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни The Upsider AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни The Upsider AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни The Upsider AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+7,88%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін The Upsider AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,21%
+7,88%
-6,03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Upsider AI began as a fair launch experiment on the Virtuals Protocol on Base, introducing its native token $UP. It started with a simple challenge: anyone could interact with @TheUpsiderAI on Twitter, attempting to convince it to accept $DAG. If successful, the AI would autonomously send tokens back—one of the first truly AI-driven token distribution experiments. This novel concept quickly drew a vibrant community eager to test their persuasion skills. Now, The Upsider AI runs 24/7, managing weekly challenges like the Snake Game (with over 1k DAG in prizes), autonomously promoting Constellation Network, and pushing the boundaries of decentralized AI.
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