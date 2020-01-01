Токеноміка The Three Kingdoms (TTK) Дізнайтеся ключову інформацію про The Three Kingdoms (TTK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація The Three Kingdoms (TTK) The Three Kingdoms is a Play to Earn GameFi based around the Romance of the Three Kingdoms. The journey begins after the fall of the Han dynasty 189-220AD. Players can recruit their favourite hero's and fight other warlords as well as conquer lands. While having multiple different ways to earn tokens and NFTs, while enjoying the game. They are currently gearing up for launch and the team are true 3 Kingdoms enthusiasts. The goal is to provide a gaming ecosystem that is consistently updated with new content. The project strives for long-term development. Офіційний вебсайт: https://ttk.gg/ Whitepaper: https://ttk-contact.gitbook.io/the-three-kingdoms/ Купити TTK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни The Three Kingdoms (TTK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена The Three Kingdoms (TTK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,32M $ 1,32M $ 1,32M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 824,77M $ 824,77M $ 824,77M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,60M $ 1,60M $ 1,60M Історичний максимум: $ 0,601969 $ 0,601969 $ 0,601969 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00159799 $ 0,00159799 $ 0,00159799 Дізнайтеся більше про ціну The Three Kingdoms (TTK)

Токеноміка The Three Kingdoms (TTK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки The Three Kingdoms (TTK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TTK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TTK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TTK, досліджуйте ціну токена TTK в реальному часі!

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