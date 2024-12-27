Ціна The Three Kingdoms (TTK)
Поточна ціна The Three Kingdoms (TTK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 769.30K USD. Ціна TTK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності The Three Kingdoms:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 216.81 USD
- зміна ціни The Three Kingdoms протягом дня — -1.04%
- циркуляційна пропозиція – 824.60M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Three Kingdoms до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни The Three Kingdoms до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни The Three Kingdoms до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни The Three Kingdoms до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.04%
|30 днів
|$ 0
|+5.09%
|60 днів
|$ 0
|-3.03%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін The Three Kingdoms: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.05%
-1.04%
-12.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Three Kingdoms is a Play to Earn GameFi based around the Romance of the Three Kingdoms. The journey begins after the fall of the Han dynasty 189-220AD. Players can recruit their favourite hero's and fight other warlords as well as conquer lands. While having multiple different ways to earn tokens and NFTs, while enjoying the game. They are currently gearing up for launch and the team are true 3 Kingdoms enthusiasts. The goal is to provide a gaming ecosystem that is consistently updated with new content. The project strives for long-term development.
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