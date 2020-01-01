Токеноміка The SWARM (SWARM)
Інформація The SWARM (SWARM)
The Flagship Agent of SLAMai The SWARM isn’t just another noise-making Agent flooding your X feed—it’s the most data-driven intelligence in all of web3.
Other Agents will rely on The SWARM for real-time, structured insights, tapping into CryptoSlam’s unmatched blockchain data to power autonomous decision-making.
But The SWARM doesn’t just process data—it acts. It uncovers opportunities, expands its reach, and continuously evolves, setting the new standard for agentic transactions and collaboration.
The SWARM’s mission is to elevate the intelligence of Web3 Agents by providing real-time, structured, and actionable blockchain insights through CryptoSlam’s unparalleled data aggregation.
By eliminating the inefficiencies of siloed data and API dependencies, The SWARM empowers autonomous Agents and Human partners to make smarter, faster, and more informed decisions, ultimately setting the new standard for agentic collaboration and execution in Web3. An innovative, autonomous AI agent built on Base, designed to leverage CryptoSlam's comprehensive Web3 data. The SWARM delivers real-time insights, analytics, and actionable intelligence via platforms like X and Telegram.
Токеноміка та аналіз ціни The SWARM (SWARM)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена The SWARM (SWARM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка The SWARM (SWARM): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки The SWARM (SWARM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів SWARM, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SWARM, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
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Прогноз ціни SWARM
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