Сьогоднішня ціна The SWARM (SWARM)

Поточна ціна The SWARM (SWARM) сьогодні становить 0.00069006 USD з ринковою капіталізацією $ 354.80K USD. Ціна SWARM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності The SWARM:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни The SWARM протягом дня — +17.03%

- циркуляційна пропозиція – 514.17M USD

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