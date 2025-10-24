Актуальна ціна The Surfing Frenchie сьогодні становить 0,00017033 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DALE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DALE на MEXC вже зараз.Актуальна ціна The Surfing Frenchie сьогодні становить 0,00017033 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DALE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DALE на MEXC вже зараз.

Ціна The Surfing Frenchie (DALE)

Актуальна ціна 1 DALE до USD:

$0,00017117
$0,00017117$0,00017117
+5,30%1D
Графік ціни The Surfing Frenchie (DALE) в реальному часі
Інформація щодо ціни The Surfing Frenchie (DALE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00015306
$ 0,00015306$ 0,00015306
Мін. за 24 год
$ 0,00017211
$ 0,00017211$ 0,00017211
Макс. за 24 год

$ 0,00015306
$ 0,00015306$ 0,00015306

$ 0,00017211
$ 0,00017211$ 0,00017211

$ 0,00162335
$ 0,00162335$ 0,00162335

$ 0,00014804
$ 0,00014804$ 0,00014804

+2,47%

+4,82%

-2,82%

-2,82%

Актуальна ціна The Surfing Frenchie (DALE) становить $0,00017033. За останні 24 години DALE торгувався між мінімумом у $ 0,00015306 і максимумом у $ 0,00017211, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DALE становить $ 0,00162335, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00014804.

Що стосується короткострокових результатів, то DALE змінився на +2,47% за останню годину, +4,82% за 24 години та на -2,82% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо The Surfing Frenchie (DALE)

$ 170,12K
$ 170,12K$ 170,12K

--
----

$ 170,12K
$ 170,12K$ 170,12K

998,77M
998,77M 998,77M

998 770 545,497261
998 770 545,497261 998 770 545,497261

Поточна ринкова капіталізація The Surfing Frenchie — $ 170,12K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DALE — 998,77M, зі загальною пропозицією 998770545.497261. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 170,12K.

Історія ціни The Surfing Frenchie (DALE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Surfing Frenchie до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни The Surfing Frenchie до USD становила $ -0,0000908467.
За останні 60 днів зміна ціни The Surfing Frenchie до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни The Surfing Frenchie до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+4,82%
30 днів$ -0,0000908467-53,33%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке The Surfing Frenchie (DALE)

Dale is a Surfing French Bulldog featured in Disney's live-action Lilo & Stitch. The $Dale token was launched by Greg Dutcher, Dale's owner, and Dale continues to produce content across social media as he surfs and skates around Hawaii. Dale is the only Disney-featured animal with a token, and his goal is to grow Bonk's holder base and audience through his socials and event participation. Dale's team's goal is to share Dale's joy with as many people as possible.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс The Surfing Frenchie (DALE)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни The Surfing Frenchie (USD)

Скільки коштуватиме The Surfing Frenchie (DALE) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів The Surfing Frenchie (DALE) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо The Surfing Frenchie.

Перегляньте прогноз ціни The Surfing Frenchie вже зараз!

DALE до місцевих валют

Токеноміка The Surfing Frenchie (DALE)

Розуміння токеноміки The Surfing Frenchie (DALE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена DALE зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про The Surfing Frenchie (DALE)

Скільки сьогодні коштує The Surfing Frenchie (DALE)?
Актуальна ціна DALE у USD становить 0,00017033 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна DALE до USD?
Поточна ціна DALE до USD — $ 0,00017033. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація The Surfing Frenchie?
Ринкова капіталізація DALE — $ 170,12K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція DALE?
Циркуляційна пропозиція DALE — 998,77M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) DALE?
DALE досяг історичної максимальної ціни у 0,00162335 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) DALE?
Історична мінімальна ціна DALE становила 0,00014804 USD.
Який обсяг торгівлі DALE?
Актуальний обсяг торгівлі DALE за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна DALE цього року?
DALE може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни DALE для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для The Surfing Frenchie (DALE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

