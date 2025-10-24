Інформація щодо ціни The Surfing Frenchie (DALE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00015306 $ 0,00015306 $ 0,00015306 Мін. за 24 год $ 0,00017211 $ 0,00017211 $ 0,00017211 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00015306$ 0,00015306 $ 0,00015306 Макс. за 24 год $ 0,00017211$ 0,00017211 $ 0,00017211 Рекордний максимум $ 0,00162335$ 0,00162335 $ 0,00162335 Найнижча ціна $ 0,00014804$ 0,00014804 $ 0,00014804 Зміна ціни (за 1 год) +2,47% Зміна ціни (1 дн.) +4,82% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,82% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,82%

Актуальна ціна The Surfing Frenchie (DALE) становить $0,00017033. За останні 24 години DALE торгувався між мінімумом у $ 0,00015306 і максимумом у $ 0,00017211, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DALE становить $ 0,00162335, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00014804.

Що стосується короткострокових результатів, то DALE змінився на +2,47% за останню годину, +4,82% за 24 години та на -2,82% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо The Surfing Frenchie (DALE)

Ринкова капіталізація $ 170,12K$ 170,12K $ 170,12K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 170,12K$ 170,12K $ 170,12K Циркуляційне постачання 998,77M 998,77M 998,77M Загальна пропозиція 998 770 545,497261 998 770 545,497261 998 770 545,497261

Поточна ринкова капіталізація The Surfing Frenchie — $ 170,12K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DALE — 998,77M, зі загальною пропозицією 998770545.497261. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 170,12K.