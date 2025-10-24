Актуальна ціна THE SUBSTANCE сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DOSE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DOSE на MEXC вже зараз.Актуальна ціна THE SUBSTANCE сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DOSE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DOSE на MEXC вже зараз.

Докладніше про DOSE

Інформація про ціну DOSE

Офіційний вебсайт DOSE

Токеноміка DOSE

Прогноз ціни DOSE

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип THE SUBSTANCE

Ціна THE SUBSTANCE (DOSE)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 DOSE до USD:

--
----
+1,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни THE SUBSTANCE (DOSE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:30:00 (UTC+8)

Інформація щодо ціни THE SUBSTANCE (DOSE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,0010989
$ 0,0010989$ 0,0010989

$ 0
$ 0$ 0

--

+1,04%

-3,35%

-3,35%

Актуальна ціна THE SUBSTANCE (DOSE) становить --. За останні 24 години DOSE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DOSE становить $ 0,0010989, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то DOSE змінився на -- за останню годину, +1,04% за 24 години та на -3,35% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо THE SUBSTANCE (DOSE)

$ 79,37K
$ 79,37K$ 79,37K

--
----

$ 79,37K
$ 79,37K$ 79,37K

1000,00M
1000,00M 1000,00M

999 999 686,255456
999 999 686,255456 999 999 686,255456

Поточна ринкова капіталізація THE SUBSTANCE — $ 79,37K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DOSE — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999999686.255456. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 79,37K.

Історія ціни THE SUBSTANCE (DOSE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни THE SUBSTANCE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни THE SUBSTANCE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни THE SUBSTANCE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни THE SUBSTANCE до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+1,04%
30 днів$ 0-25,88%
60 днів$ 0-34,99%
90 днів$ 0--

Що таке THE SUBSTANCE (DOSE)

THE SUBSTANCE — $DOSE You’re not seeing this by accident. The Substance isn’t for everyone—and it never will be. It’s a digital contagion disguised as a token. Something you activate. A signal. Proof you saw the future before the herd even looked up. One vial. One conviction. One chance to claim what others will never understand. This is your last shot. Don’t waste it. BUY. ACTIVATE. GET RICH. Welcome to the hidden layer.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс THE SUBSTANCE (DOSE)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни THE SUBSTANCE (USD)

Скільки коштуватиме THE SUBSTANCE (DOSE) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів THE SUBSTANCE (DOSE) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо THE SUBSTANCE.

Перегляньте прогноз ціни THE SUBSTANCE вже зараз!

DOSE до місцевих валют

Токеноміка THE SUBSTANCE (DOSE)

Розуміння токеноміки THE SUBSTANCE (DOSE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена DOSE зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про THE SUBSTANCE (DOSE)

Скільки сьогодні коштує THE SUBSTANCE (DOSE)?
Актуальна ціна DOSE у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна DOSE до USD?
Поточна ціна DOSE до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація THE SUBSTANCE?
Ринкова капіталізація DOSE — $ 79,37K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція DOSE?
Циркуляційна пропозиція DOSE — 1000,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) DOSE?
DOSE досяг історичної максимальної ціни у 0,0010989 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) DOSE?
Історична мінімальна ціна DOSE становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі DOSE?
Актуальний обсяг торгівлі DOSE за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна DOSE цього року?
DOSE може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни DOSE для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:30:00 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для THE SUBSTANCE (DOSE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 215,99
$111 215,99$111 215,99

+1,18%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 971,89
$3 971,89$3 971,89

+2,45%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16950
$0,16950$0,16950

+10,59%

Логотип Solana

Solana

SOL

$193,08
$193,08$193,08

+1,07%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$19,8750
$19,8750$19,8750

+28,89%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 971,89
$3 971,89$3 971,89

+2,45%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 215,99
$111 215,99$111 215,99

+1,18%

Логотип Solana

Solana

SOL

$193,08
$193,08$193,08

+1,07%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4417
$2,4417$2,4417

+1,36%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 133,94
$1 133,94$1 133,94

+0,35%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6200
$0,6200$0,6200

+520,00%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000810
$0,00000810$0,00000810

+355,05%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$52,25
$52,25$52,25

+112,05%

Логотип CYGNUS

CYGNUS

CGN

$0,01911
$0,01911$0,01911

+91,10%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5687
$0,5687$0,5687

+89,56%