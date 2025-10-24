Інформація щодо ціни THE SUBSTANCE (DOSE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,0010989$ 0,0010989 $ 0,0010989 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +1,04% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,35% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,35%

Актуальна ціна THE SUBSTANCE (DOSE) становить --. За останні 24 години DOSE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DOSE становить $ 0,0010989, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то DOSE змінився на -- за останню годину, +1,04% за 24 години та на -3,35% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо THE SUBSTANCE (DOSE)

Ринкова капіталізація $ 79,37K$ 79,37K $ 79,37K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 79,37K$ 79,37K $ 79,37K Циркуляційне постачання 1000,00M 1000,00M 1000,00M Загальна пропозиція 999 999 686,255456 999 999 686,255456 999 999 686,255456

Поточна ринкова капіталізація THE SUBSTANCE — $ 79,37K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DOSE — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999999686.255456. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 79,37K.