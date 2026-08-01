Сьогоднішня ціна The Stock Impaler

Поточна ціна The Stock Impaler (STOCKIMPALER) сьогодні становить $ 0, зі зміною 23,34% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STOCKIMPALER до USD становить $ 0 за STOCKIMPALER.

The Stock Impaler наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 890 837, з циркуляційною пропозицією у 988,37M STOCKIMPALER. Протягом останніх 24 годин STOCKIMPALER торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0,00121404 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00130682, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці STOCKIMPALER змінився на -9,03% за останню годину та на -- за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 148,75K.

Ринкова інформація щодо The Stock Impaler (STOCKIMPALER)

Ринкова капіталізація $ 890,84K$ 890,84K $ 890,84K Обсяг (за 24 год) $ 148,75K$ 148,75K $ 148,75K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 890,84K$ 890,84K $ 890,84K Циркуляційне постачання 988,37M 988,37M 988,37M Загальна пропозиція 988 374 435,9674709 988 374 435,9674709 988 374 435,9674709

Поточна ринкова капіталізація The Stock Impaler — $ 890,84K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 148,75K. Циркуляційна пропозиція STOCKIMPALER — 988,37M, зі загальною пропозицією 988374435.9674709. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 890,84K.