Ціна The Standard EURO (EUROS)
Поточна ціна The Standard EURO (EUROS) сьогодні становить 1.24 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EUROS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності The Standard EURO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.94K USD
- зміна ціни The Standard EURO протягом дня — +19.28%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін EUROS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни EUROS.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Standard EURO до USD становила $ +0.200148.
За останні 30 днів зміна ціни The Standard EURO до USD становила $ +0.2082519240.
За останні 60 днів зміна ціни The Standard EURO до USD становила $ +0.9352093640.
За останні 90 днів зміна ціни The Standard EURO до USD становила $ +0.5191723247827113.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.200148
|+19.28%
|30 днів
|$ +0.2082519240
|+16.79%
|60 днів
|$ +0.9352093640
|+75.42%
|90 днів
|$ +0.5191723247827113
|+72.02%
Останній аналіз цін The Standard EURO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.14%
+19.28%
-14.57%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
EUROs is a decentralized stablecoin pegged to the value of the Euro. It operates on a principle of over-collateralization, where users lock up assets exceeding 110% of the EUROs they mint. These EUROs represent a 0% interest debt, giving users the flexibility of minting without fixed repayment deadlines. Its design ensures stability, transparency, and user autonomy, eliminating reliance on centralized entities.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 EUROS до AUD
A$1.984
|1 EUROS до GBP
￡0.992
|1 EUROS до EUR
€1.1904
|1 EUROS до USD
$1.24
|1 EUROS до MYR
RM5.5676
|1 EUROS до TRY
₺43.8092
|1 EUROS до JPY
¥196.1928
|1 EUROS до RUB
₽132.99
|1 EUROS до INR
₹106.4168
|1 EUROS до IDR
Rp19,999.9972
|1 EUROS до PHP
₱72.3788
|1 EUROS до EGP
￡E.62.7936
|1 EUROS до BRL
R$7.564
|1 EUROS до CAD
C$1.7732
|1 EUROS до BDT
৳151.032
|1 EUROS до NGN
₦1,916.5316
|1 EUROS до UAH
₴52.7496
|1 EUROS до VES
Bs65.72
|1 EUROS до PKR
Rs347.5224
|1 EUROS до KZT
₸659.2212
|1 EUROS до THB
฿42.9288
|1 EUROS до TWD
NT$40.7588
|1 EUROS до CHF
Fr1.116
|1 EUROS до HKD
HK$9.6348
|1 EUROS до MAD
.د.م12.4744