Сьогоднішня ціна The Standard EURO (EUROS)

Поточна ціна The Standard EURO (EUROS) сьогодні становить 1.24 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EUROS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності The Standard EURO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.94K USD

- зміна ціни The Standard EURO протягом дня — +19.28%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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