Токеноміка The Spirit of Gambling (TOKABU) Дізнайтеся ключову інформацію про The Spirit of Gambling (TOKABU), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація The Spirit of Gambling (TOKABU) Tokabu is used as a symbolic badge, a representation of those who live for thrill, chance, and crypto chaos. It powers community engagement, enables access to social rituals and themed events, and serves as a tool for self-expression within the ecosystem. Holding Tokabu is less about function and more about feeling: it’s a wager on the wild, a commitment to fun, and a way to join a community that doesn’t take itself too seriously; except when it comes to the memes. Офіційний вебсайт: https://tokabu.art Купити TOKABU зараз!

Токеноміка та аналіз ціни The Spirit of Gambling (TOKABU) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена The Spirit of Gambling (TOKABU), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,25M $ 1,25M $ 1,25M Загальна пропозиція: $ 998,71M $ 998,71M $ 998,71M Циркуляційна пропозиція: $ 998,71M $ 998,71M $ 998,71M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,25M $ 1,25M $ 1,25M Історичний максимум: $ 0,00198569 $ 0,00198569 $ 0,00198569 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,0012556 $ 0,0012556 $ 0,0012556 Дізнайтеся більше про ціну The Spirit of Gambling (TOKABU)

Токеноміка The Spirit of Gambling (TOKABU): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки The Spirit of Gambling (TOKABU) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TOKABU, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TOKABU, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TOKABU, досліджуйте ціну токена TOKABU в реальному часі!

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