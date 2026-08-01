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Поточна ціна The Sperm Whale сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація SPERMWHALE становить 26 270 USD. Відстежуйте оновлення цін SPERMWHALE до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна The Sperm Whale сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація SPERMWHALE становить 26 270 USD. Відстежуйте оновлення цін SPERMWHALE до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про SPERMWHALE

Інформація про ціну SPERMWHALE

Що таке SPERMWHALE

Офіційний вебсайт SPERMWHALE

Токеноміка SPERMWHALE

Прогноз ціни SPERMWHALE

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Ціна The Sperm Whale (SPERMWHALE)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 SPERMWHALE до USD:

$0,00002627
$0,00002627$0,00002627
-2,20%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни The Sperm Whale (SPERMWHALE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:43:15 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна The Sperm Whale

Поточна ціна The Sperm Whale (SPERMWHALE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,22% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SPERMWHALE до USD становить $ 0 за SPERMWHALE.

The Sperm Whale наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 26 270, з циркуляційною пропозицією у 999,93M SPERMWHALE. Протягом останніх 24 годин SPERMWHALE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00112721, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SPERMWHALE змінився на +0,41% за останню годину та на -2,32% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо The Sperm Whale (SPERMWHALE)

$ 26,27K
$ 26,27K$ 26,27K

--
----

$ 26,27K
$ 26,27K$ 26,27K

999,93M
999,93M 999,93M

999 933 791,543506
999 933 791,543506 999 933 791,543506

Поточна ринкова капіталізація The Sperm Whale — $ 26,27K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SPERMWHALE — 999,93M, зі загальною пропозицією 999933791.543506. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 26,27K.

Історія ціни The Sperm Whale у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00112721
$ 0,00112721$ 0,00112721

$ 0
$ 0$ 0

+0,41%

+0,22%

-2,32%

-2,32%

Історія ціни The Sperm Whale (SPERMWHALE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Sperm Whale до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни The Sperm Whale до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни The Sperm Whale до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни The Sperm Whale до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,22%
30 днів$ 0-23,59%
60 днів$ 0-23,27%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни The Sperm Whale

Прогноз ціни The Sperm Whale (SPERMWHALE) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна SPERMWHALE у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни The Sperm Whale (SPERMWHALE) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна The Sperm Whale потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне The Sperm Whale у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни SPERMWHALE на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни The Sperm Whale.

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Ресурс The Sperm Whale (SPERMWHALE)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Pump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Про The Sperm Whale

Яка зараз ціна The Sperm Whale?

Живуча ціна The Sperm Whale (SPERMWHALE) становить ₴ UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином The Sperm Whale позиціонується на ринку?

Наразі The Sperm Whale займає #8216 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴1157872.94770032000000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу SPERMWHALE?

Обсяг токенів у обігу SPERMWHALE становить 999933791.543506 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін The Sperm Whale за останню добу?

За останню добу The Sperm Whale торгувався в діапазоні від ₴ (мінімум за 24 години) до ₴ (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки The Sperm Whale віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

The Sperm Whale досяг найвищого значення за всю історію — ₴0.0496827546774753600000, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують SPERMWHALE?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для The Sperm Whale?

Поточне зміщення ціни на 0.21% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.

Люди також запитують: Інші запитання про The Sperm Whale

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:43:15 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для The Sperm Whale (SPERMWHALE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про The Sperm Whale

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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