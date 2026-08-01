Яка зараз ціна The Sperm Whale?

Живуча ціна The Sperm Whale (SPERMWHALE) становить ₴ UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином The Sperm Whale позиціонується на ринку?

Наразі The Sperm Whale займає #8216 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴1157872.94770032000000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу SPERMWHALE?

Обсяг токенів у обігу SPERMWHALE становить 999933791.543506 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін The Sperm Whale за останню добу?

За останню добу The Sperm Whale торгувався в діапазоні від ₴ (мінімум за 24 години) до ₴ (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки The Sperm Whale віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

The Sperm Whale досяг найвищого значення за всю історію — ₴0.0496827546774753600000, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують SPERMWHALE?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для The Sperm Whale?

Поточне зміщення ціни на 0.21% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.