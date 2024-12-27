Ціна The Society Library (SL)
Поточна ціна The Society Library (SL) сьогодні становить 0.00424085 USD з ринковою капіталізацією $ 2.56M USD. Ціна SL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності The Society Library:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 46.65K USD
- зміна ціни The Society Library протягом дня — -1.15%
- циркуляційна пропозиція – 599.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Society Library до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни The Society Library до USD становила $ +0.0030191387.
За останні 60 днів зміна ціни The Society Library до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни The Society Library до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.15%
|30 днів
|$ +0.0030191387
|+71.19%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін The Society Library: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.12%
-1.15%
+10.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$SL is a charity meets crypto story. On the night of October 27th, a volunteer and former teammate/supporter of the charity organization, the Society Library, tweeted to his followers to donate crypto to the charity’s wallet. In addition to various meme-coin donations, an anonymous creator made the $SL coin and gifted 50% to the Society Library. The Society Library had a few choices: ignore, return, dump, or embrace. They chose to embrace. They held.
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