Сьогоднішня ціна The Sisypuss

Поточна ціна The Sisypuss (SISYPUSS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 319.37% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SISYPUSS до USD становить $ 0 за SISYPUSS.

The Sisypuss наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 111,145, з циркуляційною пропозицією у 968.50M SISYPUSS. Протягом останніх 24 годин SISYPUSS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SISYPUSS змінився на -7.82% за останню годину та на -- за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 269.14K.

Ринкова інформація щодо The Sisypuss (SISYPUSS)

Ринкова капіталізація $ 111.15K$ 111.15K $ 111.15K Обсяг (за 24 год) $ 269.14K$ 269.14K $ 269.14K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 111.15K$ 111.15K $ 111.15K Циркуляційне постачання 968.50M 968.50M 968.50M Загальна пропозиція 968,502,492.128566 968,502,492.128566 968,502,492.128566

Поточна ринкова капіталізація The Sisypuss — $ 111.15K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 269.14K. Циркуляційна пропозиція SISYPUSS — 968.50M, зі загальною пропозицією 968502492.128566. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 111.15K.