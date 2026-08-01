Сьогоднішня ціна The Shape Store

Поточна ціна The Shape Store (SHAPE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,50% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SHAPE до USD становить $ 0 за SHAPE.

The Shape Store наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 11 517,65, з циркуляційною пропозицією у 999,88M SHAPE. Протягом останніх 24 годин SHAPE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00387884, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SHAPE змінився на +0,41% за останню годину та на -15,77% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо The Shape Store (SHAPE)

Ринкова капіталізація $ 11,52K$ 11,52K $ 11,52K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11,52K$ 11,52K $ 11,52K Циркуляційне постачання 999,88M 999,88M 999,88M Загальна пропозиція 999 882 831,870108 999 882 831,870108 999 882 831,870108

Поточна ринкова капіталізація The Shape Store — $ 11,52K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SHAPE — 999,88M, зі загальною пропозицією 999882831.870108. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,52K.