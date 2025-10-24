Інформація щодо ціни the sexiest number (69) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -7,24% Зміна ціни (за 7 дн.) -9,87% Зміна ціни (за 7 дн.) -9,87%

Актуальна ціна the sexiest number (69) становить --. За останні 24 години 69 торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум 69 становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то 69 змінився на -- за останню годину, -7,24% за 24 години та на -9,87% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо the sexiest number (69)

Ринкова капіталізація $ 12,09K$ 12,09K $ 12,09K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 12,09K$ 12,09K $ 12,09K Циркуляційне постачання 999,97M 999,97M 999,97M Загальна пропозиція 999 968 095,086465 999 968 095,086465 999 968 095,086465

Поточна ринкова капіталізація the sexiest number — $ 12,09K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція 69 — 999,97M, зі загальною пропозицією 999968095.086465. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12,09K.