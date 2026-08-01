Сьогоднішня ціна The Runner

Поточна ціна The Runner (SAMBA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SAMBA до USD становить $ 0 за SAMBA.

The Runner наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 11 469,46, з циркуляційною пропозицією у 999,69M SAMBA. Протягом останніх 24 годин SAMBA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SAMBA змінився на -- за останню годину та на +12,64% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо The Runner (SAMBA)

Ринкова капіталізація $ 11,47K$ 11,47K $ 11,47K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11,47K$ 11,47K $ 11,47K Циркуляційне постачання 999,69M 999,69M 999,69M Загальна пропозиція 999 686 845,493927 999 686 845,493927 999 686 845,493927

Поточна ринкова капіталізація The Runner — $ 11,47K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SAMBA — 999,69M, зі загальною пропозицією 999686845.493927. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,47K.