Токеноміка The RugCoon (RUGGA) Дізнайтеся ключову інформацію про The RugCoon (RUGGA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація The RugCoon (RUGGA) The RugCoon is about poking fun at the amount of rug pulls that are launched and made each day on the Solana blockchain. It's a satirical jab at the general ecosystem, and ties in with the "sneaky" nature / perception of raccoons as an animal. The token represents a community of individuals who are sick of getting 'rugged', and also appreciate the devious nature of the main character, rugga as well as the satirical aura of the token itself. Офіційний вебсайт: https://www.rugga.me/ Купити RUGGA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни The RugCoon (RUGGA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена The RugCoon (RUGGA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 85,47K $ 85,47K $ 85,47K Загальна пропозиція: $ 999,01M $ 999,01M $ 999,01M Циркуляційна пропозиція: $ 999,01M $ 999,01M $ 999,01M FDV (повністю розведена вартість): $ 85,47K $ 85,47K $ 85,47K Історичний максимум: $ 0,00931742 $ 0,00931742 $ 0,00931742 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну The RugCoon (RUGGA)

Токеноміка The RugCoon (RUGGA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки The RugCoon (RUGGA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RUGGA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RUGGA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RUGGA, досліджуйте ціну токена RUGGA в реальному часі!

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