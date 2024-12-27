Ціна The RugCoon (RUGGA)
Поточна ціна The RugCoon (RUGGA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 214.90K USD. Ціна RUGGA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності The RugCoon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.98K USD
- зміна ціни The RugCoon протягом дня — +18.28%
- циркуляційна пропозиція – 999.03M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The RugCoon до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни The RugCoon до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни The RugCoon до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни The RugCoon до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+18.28%
|30 днів
|$ 0
|-65.70%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін The RugCoon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.04%
+18.28%
-27.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The RugCoon is about poking fun at the amount of rug pulls that are launched and made each day on the Solana blockchain. It's a satirical jab at the general ecosystem, and ties in with the "sneaky" nature / perception of raccoons as an animal. The token represents a community of individuals who are sick of getting 'rugged', and also appreciate the devious nature of the main character, rugga as well as the satirical aura of the token itself.
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