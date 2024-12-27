Сьогоднішня ціна The RugCoon (RUGGA)

Поточна ціна The RugCoon (RUGGA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 214.90K USD. Ціна RUGGA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності The RugCoon:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.98K USD

- зміна ціни The RugCoon протягом дня — +18.28%

- циркуляційна пропозиція – 999.03M USD

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