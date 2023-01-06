Токеноміка The Rug Game (TRG) Дізнайтеся ключову інформацію про The Rug Game (TRG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація The Rug Game (TRG) Welcome to The Rug Game TRG is the core governance token of the rug game & will exist beyond the current 10 letter game and all future games. On top of this, there are 10 game tokens. $T $H $E $R $U $G $G* $A $M $E* The 10 tokens above have a 4% tax. 1% buys & burns CULT, 1% which buys & burns TRG, 1% game token sent to burn wallet & 1% which is collected by a contract & held in ETH. All of these tokens launched on January 6th 2023. Between every 30-60 days from these tokens launch or the previous rug, the token which has burnt the least amount numerically of the gaming token, CULT , and TRG is eliminated, and the liquidity is rugged automatically. Any ETH left from the LP at the time of the rug will auto buyback TRG and send it to the TRG DAO & stakers. At the time the token with the least burns rugs, the 1% ETH collected of every other community token is sent as ETH rewards to the winning community tokens holders. A communities corruption can be their saviour. Any wallet can stake & any wallet that holds TRG or CULT can offer a bribe to the DAO. If a wallet sacrifices their TRG or CULT, they can allocate that amount of “points” to a game token of their choosing. Офіційний вебсайт: https://theruggame.io/ Купити TRG зараз!

Токеноміка та аналіз ціни The Rug Game (TRG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена The Rug Game (TRG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 460,33K $ 460,33K $ 460,33K Загальна пропозиція: $ 5,27T $ 5,27T $ 5,27T Циркуляційна пропозиція: $ 5,27T $ 5,27T $ 5,27T FDV (повністю розведена вартість): $ 460,33K $ 460,33K $ 460,33K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну The Rug Game (TRG)

Токеноміка The Rug Game (TRG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки The Rug Game (TRG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TRG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TRG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TRG, досліджуйте ціну токена TRG в реальному часі!

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