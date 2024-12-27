Сьогоднішня ціна The Rug Game (TRG)

Поточна ціна The Rug Game (TRG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 772.34K USD. Ціна TRG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності The Rug Game:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 416.67 USD

- зміна ціни The Rug Game протягом дня — -3.01%

- циркуляційна пропозиція – 5.27T USD

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