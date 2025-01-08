Сьогоднішня ціна The Retirement Token (42069K)

Поточна ціна The Retirement Token (42069K) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 262.87K USD. Ціна 42069K до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності The Retirement Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.65K USD

- зміна ціни The Retirement Token протягом дня — -17.82%

- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD

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