Ціна The Retirement Token (42069K)
Поточна ціна The Retirement Token (42069K) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 262.87K USD. Ціна 42069K до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності The Retirement Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.65K USD
- зміна ціни The Retirement Token протягом дня — -17.82%
- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Retirement Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни The Retirement Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни The Retirement Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни The Retirement Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-17.82%
|30 днів
|$ 0
|+235.32%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін The Retirement Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.12%
-17.82%
-8.52%
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