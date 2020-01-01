Токеноміка THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) Дізнайтеся ключову інформацію про THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) Retirement is the coin that will make all holders Retire. This is a meme coin growing a community strong through memes, raids, and influence within the crypto community. We are developing our community to create animation content for all social media platforms like x Tiktok and youtube. All community memebers have come together to help push the narrative of our project and to get our new meme viral among all platforms. At the end of the day all wish to retire. Офіційний вебсайт: https://www.retirementcoin.io/ Купити RETIREMENT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 31.74K $ 31.74K $ 31.74K Загальна пропозиція: $ 998.55M $ 998.55M $ 998.55M Циркуляційна пропозиція: $ 998.55M $ 998.55M $ 998.55M FDV (повністю розведена вартість): $ 31.74K $ 31.74K $ 31.74K Історичний максимум: $ 0.00357343 $ 0.00357343 $ 0.00357343 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT)

Токеноміка THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RETIREMENT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RETIREMENT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RETIREMENT, досліджуйте ціну токена RETIREMENT в реальному часі!

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