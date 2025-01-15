Сьогоднішня ціна THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT)

Поточна ціна THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 328.91K USD. Ціна RETIREMENT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності THE RETIREMENT COIN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 123.57K USD

- зміна ціни THE RETIREMENT COIN протягом дня — -18.43%

- циркуляційна пропозиція – 999.03M USD

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