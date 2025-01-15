Ціна THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT)
Поточна ціна THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 328.91K USD. Ціна RETIREMENT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності THE RETIREMENT COIN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 123.57K USD
- зміна ціни THE RETIREMENT COIN протягом дня — -18.43%
- циркуляційна пропозиція – 999.03M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни THE RETIREMENT COIN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни THE RETIREMENT COIN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни THE RETIREMENT COIN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни THE RETIREMENT COIN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-18.43%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін THE RETIREMENT COIN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.36%
-18.43%
-29.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Retirement is the coin that will make all holders Retire. This is a meme coin growing a community strong through memes, raids, and influence within the crypto community. We are developing our community to create animation content for all social media platforms like x Tiktok and youtube. All community memebers have come together to help push the narrative of our project and to get our new meme viral among all platforms. At the end of the day all wish to retire.
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