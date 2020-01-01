Токеноміка The Resistance Cat ($RECA) Дізнайтеся ключову інформацію про The Resistance Cat ($RECA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація The Resistance Cat ($RECA) Resistance Cat (RECA) is the new guardian on the TON blockchain, designed to ensure safety and transparency for all participants. As a dedicated Telegram mini-app, RECA offers a user-friendly platform where only thoroughly vetted projects are featured. This initiative aims to protect new entrants in the TON ecosystem from common pitfalls and scams by providing educational resources and community-driven insights. By integrating directly with TON Wallets, RECA enhances user interaction through functionalities like project voting and feedback submission, making it a central hub for trusted blockchain projects. Whether you're a seasoned investor or a newcomer to the crypto world, Resistance Cat empowers you to make informed decisions with confidence. Join the Resistance Cat community and help us build a safer and more reliable TON blockchain ecosystem. Офіційний вебсайт: https://reca.live Купити $RECA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни The Resistance Cat ($RECA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена The Resistance Cat ($RECA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 186.12K $ 186.12K $ 186.12K Загальна пропозиція: $ 9.98M $ 9.98M $ 9.98M Циркуляційна пропозиція: $ 9.84M $ 9.84M $ 9.84M FDV (повністю розведена вартість): $ 188.69K $ 188.69K $ 188.69K Історичний максимум: $ 0.887984 $ 0.887984 $ 0.887984 Історичний мінімум: $ 0.00981998 $ 0.00981998 $ 0.00981998 Поточна ціна: $ 0.01897692 $ 0.01897692 $ 0.01897692 Дізнайтеся більше про ціну The Resistance Cat ($RECA)

Токеноміка The Resistance Cat ($RECA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки The Resistance Cat ($RECA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $RECA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $RECA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $RECA, досліджуйте ціну токена $RECA в реальному часі!

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