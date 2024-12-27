Ціна The Resistance Cat ($RECA)
Поточна ціна The Resistance Cat ($RECA) сьогодні становить 0.130595 USD з ринковою капіталізацією $ 1.29M USD. Ціна $RECA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності The Resistance Cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.62K USD
- зміна ціни The Resistance Cat протягом дня — -3.42%
- циркуляційна пропозиція – 9.84M USD
Отримуйте оновлення цін $RECA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни $RECA.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Resistance Cat до USD становила $ -0.0046368002940968.
За останні 30 днів зміна ціни The Resistance Cat до USD становила $ -0.0194415470.
За останні 60 днів зміна ціни The Resistance Cat до USD становила $ +0.0175542925.
За останні 90 днів зміна ціни The Resistance Cat до USD становила $ -0.1190009533343863.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0046368002940968
|-3.42%
|30 днів
|$ -0.0194415470
|-14.88%
|60 днів
|$ +0.0175542925
|+13.44%
|90 днів
|$ -0.1190009533343863
|-47.67%
Останній аналіз цін The Resistance Cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.89%
-3.42%
-8.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Resistance Cat (RECA) is the new guardian on the TON blockchain, designed to ensure safety and transparency for all participants. As a dedicated Telegram mini-app, RECA offers a user-friendly platform where only thoroughly vetted projects are featured. This initiative aims to protect new entrants in the TON ecosystem from common pitfalls and scams by providing educational resources and community-driven insights. By integrating directly with TON Wallets, RECA enhances user interaction through functionalities like project voting and feedback submission, making it a central hub for trusted blockchain projects. Whether you're a seasoned investor or a newcomer to the crypto world, Resistance Cat empowers you to make informed decisions with confidence. Join the Resistance Cat community and help us build a safer and more reliable TON blockchain ecosystem.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 $RECA до AUD
A$0.208952
|1 $RECA до GBP
￡0.10317005
|1 $RECA до EUR
€0.12406525
|1 $RECA до USD
$0.130595
|1 $RECA до MYR
RM0.58375965
|1 $RECA до TRY
₺4.5995559
|1 $RECA до JPY
¥20.60136125
|1 $RECA до RUB
₽13.41080055
|1 $RECA до INR
₹11.16195465
|1 $RECA до IDR
Rp2,106.37067285
|1 $RECA до PHP
₱7.5718981
|1 $RECA до EGP
￡E.6.6420617
|1 $RECA до BRL
R$0.80838305
|1 $RECA до CAD
C$0.1880568
|1 $RECA до BDT
৳15.61002035
|1 $RECA до NGN
₦202.1584481
|1 $RECA до UAH
₴5.4797662
|1 $RECA до VES
Bs6.660345
|1 $RECA до PKR
Rs36.35634205
|1 $RECA до KZT
₸68.3743182
|1 $RECA до THB
฿4.44937165
|1 $RECA до TWD
NT$4.28743385
|1 $RECA до CHF
Fr0.1175355
|1 $RECA до HKD
HK$1.0134172
|1 $RECA до MAD
.د.م1.31770355