Сьогоднішня ціна The Resistance Cat ($RECA)

Поточна ціна The Resistance Cat ($RECA) сьогодні становить 0.130595 USD з ринковою капіталізацією $ 1.29M USD. Ціна $RECA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності The Resistance Cat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.62K USD

- зміна ціни The Resistance Cat протягом дня — -3.42%

- циркуляційна пропозиція – 9.84M USD

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