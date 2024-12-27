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Ціна The Resistance Cat ($RECA)

USD

Графік ціни The Resistance Cat ($RECA) в реальному часі

$0.130595
$0.130595$0.130595
-3.40%(1D)

Сьогоднішня ціна The Resistance Cat ($RECA)

Поточна ціна The Resistance Cat ($RECA) сьогодні становить 0.130595 USD з ринковою капіталізацією $ 1.29M USD. Ціна $RECA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності The Resistance Cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.62K USD
- зміна ціни The Resistance Cat протягом дня — -3.42%
- циркуляційна пропозиція – 9.84M USD

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Цінові показники The Resistance Cat ($RECA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Resistance Cat до USD становила $ -0.0046368002940968.
За останні 30 днів зміна ціни The Resistance Cat до USD становила $ -0.0194415470.
За останні 60 днів зміна ціни The Resistance Cat до USD становила $ +0.0175542925.
За останні 90 днів зміна ціни The Resistance Cat до USD становила $ -0.1190009533343863.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.0046368002940968-3.42%
30 днів$ -0.0194415470-14.88%
60 днів$ +0.0175542925+13.44%
90 днів$ -0.1190009533343863-47.67%

Аналіз цін The Resistance Cat ($RECA)

Останній аналіз цін The Resistance Cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.124343
$ 0.124343$ 0.124343

$ 0.144758
$ 0.144758$ 0.144758

$ 0.887984
$ 0.887984$ 0.887984

-0.89%

-3.42%

-8.24%

Ринкова інформація The Resistance Cat ($RECA)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 1.29M
$ 1.29M$ 1.29M

$ 21.62K
$ 21.62K$ 21.62K

9.84M
9.84M 9.84M

Що таке The Resistance Cat ( $RECA)

Resistance Cat (RECA) is the new guardian on the TON blockchain, designed to ensure safety and transparency for all participants. As a dedicated Telegram mini-app, RECA offers a user-friendly platform where only thoroughly vetted projects are featured. This initiative aims to protect new entrants in the TON ecosystem from common pitfalls and scams by providing educational resources and community-driven insights. By integrating directly with TON Wallets, RECA enhances user interaction through functionalities like project voting and feedback submission, making it a central hub for trusted blockchain projects. Whether you're a seasoned investor or a newcomer to the crypto world, Resistance Cat empowers you to make informed decisions with confidence. Join the Resistance Cat community and help us build a safer and more reliable TON blockchain ecosystem.

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Ресурс The Resistance Cat ($RECA)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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