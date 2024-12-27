Сьогоднішня ціна The Republican Party (GOP)

Поточна ціна The Republican Party (GOP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 146.03K USD. Ціна GOP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності The Republican Party:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 831.46 USD

- зміна ціни The Republican Party протягом дня — +0.88%

- циркуляційна пропозиція – 8.08B USD

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