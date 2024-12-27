Ціна The Republican Party (GOP)
Поточна ціна The Republican Party (GOP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 146.03K USD. Ціна GOP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності The Republican Party:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 831.46 USD
- зміна ціни The Republican Party протягом дня — +0.88%
- циркуляційна пропозиція – 8.08B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Republican Party до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни The Republican Party до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни The Republican Party до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни The Republican Party до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.88%
|30 днів
|$ 0
|-38.19%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін The Republican Party: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.88%
-18.80%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GOP is more than just a token—it's a movement. Inspired by the principles that define the Republican Party. $GOP stands for freedom, tradition, and the power of the people. We are bringing conservative values into the digital age, building a decentralized community that champions limited government, personal liberty, America First, secure borders, and the values that make America great again! For the people, by the people
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