Ціна The Reaper (RPR)
Поточна ціна The Reaper (RPR) сьогодні становить 0.02313661 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RPR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності The Reaper:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.74 USD
- зміна ціни The Reaper протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Reaper до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни The Reaper до USD становила $ -0.0053236483.
За останні 60 днів зміна ціни The Reaper до USD становила $ +0.0645278664.
За останні 90 днів зміна ціни The Reaper до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0053236483
|-23.00%
|60 днів
|$ +0.0645278664
|+278.90%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін The Reaper: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+43.13%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Reaper Financial and RPR Token serve the digital ecosystem as a natural market regulation tool for a decentralized economy. By unleashing the natural aspect of death upon an artificially created universe we serve to preserve the value of every entity within. While digital economies are known for their volatility, The Reaper seeks to remove the excess and unvalued assets in order to prevent violent market swings. Reaper Financial accomplishes this mission through a decentralized voting mechanism in which the value of RPR is used to purchase and destroy the undervalued assets. Because all assets destroyed are purchased at market value, no investors are damaged in the process of a Reaping; only those projects whose reputation and credibility warrants reaping are eligible as a means of protecting all parties involved. Reaper Financial is a responsible partner of the community of which we are a part and will at no time take action that is not for the betterment of the community at large. As members of the XRP Ledger, we are a carbon neutral and environmentally considerate solution to excess both in the digital universe and the tactile facsimile in which we live.
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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
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