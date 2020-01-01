Токеноміка The QWAN (QWAN) Дізнайтеся ключову інформацію про The QWAN (QWAN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація The QWAN (QWAN) What is the project about? The QWAN is a decentralized ERC-20 token that serves as the driving force to create a global gaming community. The QWAN is open, permissionless, and can be integrated by any third-party application, platform, or game developer. The QWAN supports a global gaming community with the aim of shaping how the ecosystem - from gameplay models and game development to community experiences and gaming careers - can evolve and expand. The QWAN was designed to put gamers first and create a gaming hub with 3 main goals in mind: 1) To establish one share currency for all ecosystem members a)The QWAN provides a single currency to empower gamers and unify the gaming ecosystem without centralizing power in the hands of any single player, publisher, or third party. 2) To empower gamers to earn across gaming experiences a) The QWAN aims to empower gamers and gaming communities around the world by providing tools to create new experiences and shape how the ecosystem evolves. 3) To provide the gaming community with a gateway entry to web3 a) The QWAN’s utility centers around the governance of The QWAN DAO, the use of QWAN within various gaming platforms, Web2 and Web3 games, and spending of QWAN across The QWAN Ecosystem. The QWAN is also used as an incentive for The QWAN Ecosystem participants and external communities that adopt The QWAN and use it to enhance their gaming experiences. The QWAN Ecosystem includes its stakeholders, The QWAN DAO, the intellectual property rights owned by The QWAN DAO, and The QWAN Foundation. What makes your project unique? The decentralized governance framework that governs The QWAN Ecosystem, including the Ecosystem Fund. Members of The QWAN DAO are limited to holders of QWAN. The QWAN DAO distributes QWANs to a wide community of gamers and publishers through incentives and rewards and creates new Web3 gaming experiences with the Офіційний вебсайт: https://theqwan.io/ Whitepaper: https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSUigTwV5umc2V1pYSTFQk15rQcorgDzjUCKUIsz6hPPxWlxJFOlkff933PCmfFBfk7LrV_wJs5j53n/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p Купити QWAN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни The QWAN (QWAN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена The QWAN (QWAN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 132,14K $ 132,14K $ 132,14K Історичний максимум: $ 0,090116 $ 0,090116 $ 0,090116 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00013214 $ 0,00013214 $ 0,00013214 Дізнайтеся більше про ціну The QWAN (QWAN)

Токеноміка The QWAN (QWAN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки The QWAN (QWAN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів QWAN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів QWAN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку QWAN, досліджуйте ціну токена QWAN в реальному часі!

Прогноз ціни QWAN Хочете знати, куди рухається QWAN? Наша сторінка прогнозу ціни QWAN поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена QWAN зараз!

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