Яка зараз ціна The Pygmy Hippo?

The Pygmy Hippo (TINYTANK) торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні 44.20% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає The Pygmy Hippo у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem, TINYTANK часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують TINYTANK сьогодні?

За останні 24 години TINYTANK зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів The Pygmy Hippo?

Сьогодні в обігу знаходиться 974901678.0 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг TINYTANK?

Наразі The Pygmy Hippo займає ринковий рейтинг №5138 з ринковою капіталізацією ₴6569595.68331283200000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати The Pygmy Hippo за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні 44.20% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як The Pygmy Hippo порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem TINYTANK демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.