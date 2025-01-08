Сьогоднішня ціна The Professor (LAB)

Поточна ціна The Professor (LAB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 491.21K USD. Ціна LAB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності The Professor:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.06K USD

- зміна ціни The Professor протягом дня — -10.10%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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