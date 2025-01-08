Ціна The Professor (LAB)
Поточна ціна The Professor (LAB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 491.21K USD. Ціна LAB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності The Professor:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.06K USD
- зміна ціни The Professor протягом дня — -10.10%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Professor до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни The Professor до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни The Professor до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни The Professor до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10.10%
|30 днів
|$ 0
|-50.25%
|60 днів
|$ 0
|-73.17%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін The Professor: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.57%
-10.10%
-15.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$LAB empowers holders to shape the future of the token, fuel innovation, and reap the rewards of collective success. The 1st meme social experiment 🧪
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