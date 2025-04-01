Токеноміка The Pride (PRIDE) Дізнайтеся ключову інформацію про The Pride (PRIDE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація The Pride (PRIDE) At the core the exclusive NFT collection known as THE PRIDE, consisting of 3,000 uniquely designed lion-themed profile pictures (PFPs). Building on this foundation, the next phase of the project introduces the PRIDE Token, a utility and governance asset that acts as the monetary layer of the community. Through this token, identification within THE PRIDE happens on two levels: visually, through NFT ownership, and economically, through the use of the PRIDE Token. This dual-layered structure establishes deeper engagement and a stronger sense of belonging for members. Офіційний вебсайт: https://www.thepride.fun Whitepaper: https://thepride.cloud/wp-content/uploads/2025/04/pride_whitepaper.pdf Купити PRIDE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни The Pride (PRIDE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена The Pride (PRIDE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 24,23K $ 24,23K $ 24,23K Загальна пропозиція: $ 930,00M $ 930,00M $ 930,00M Циркуляційна пропозиція: $ 930,00M $ 930,00M $ 930,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 24,23K $ 24,23K $ 24,23K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну The Pride (PRIDE)

Токеноміка The Pride (PRIDE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки The Pride (PRIDE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PRIDE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PRIDE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PRIDE, досліджуйте ціну токена PRIDE в реальному часі!

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