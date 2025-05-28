Ціна The Pride (PRIDE)
Поточна ціна The Pride (PRIDE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 60,90K USD. Ціна PRIDE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності The Pride:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни The Pride протягом дня — +1,81%
- циркуляційна пропозиція – 930,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Pride до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни The Pride до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни The Pride до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни The Pride до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1,81%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін The Pride: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,02%
+1,81%
-0,99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
At the core the exclusive NFT collection known as THE PRIDE, consisting of 3,000 uniquely designed lion-themed profile pictures (PFPs). Building on this foundation, the next phase of the project introduces the PRIDE Token, a utility and governance asset that acts as the monetary layer of the community. Through this token, identification within THE PRIDE happens on two levels: visually, through NFT ownership, and economically, through the use of the PRIDE Token. This dual-layered structure establishes deeper engagement and a stronger sense of belonging for members.
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