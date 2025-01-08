Сьогоднішня ціна The Phoenix (FIRE)

Поточна ціна The Phoenix (FIRE) сьогодні становить 0.358079 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FIRE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності The Phoenix:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 123.88K USD

- зміна ціни The Phoenix протягом дня — -13.25%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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