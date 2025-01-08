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Ціна The Phoenix (FIRE)

USD

Графік ціни The Phoenix (FIRE) в реальному часі

$0.358079
$0.358079$0.358079
-13.20%(1D)

Сьогоднішня ціна The Phoenix (FIRE)

Поточна ціна The Phoenix (FIRE) сьогодні становить 0.358079 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FIRE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності The Phoenix:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 123.88K USD
- зміна ціни The Phoenix протягом дня — -13.25%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники The Phoenix (FIRE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Phoenix до USD становила $ -0.0546998132271144.
За останні 30 днів зміна ціни The Phoenix до USD становила $ -0.2182462142.
За останні 60 днів зміна ціни The Phoenix до USD становила $ -0.2184604529.
За останні 90 днів зміна ціни The Phoenix до USD становила $ -0.5683193020601483.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.0546998132271144-13.25%
30 днів$ -0.2182462142-60.94%
60 днів$ -0.2184604529-61.00%
90 днів$ -0.5683193020601483-61.34%

Аналіз цін The Phoenix (FIRE)

Останній аналіз цін The Phoenix: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.357874
$ 0.357874$ 0.357874

$ 0.4145
$ 0.4145$ 0.4145

$ 813.37
$ 813.37$ 813.37

-1.15%

-13.25%

-21.77%

Ринкова інформація The Phoenix (FIRE)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 123.88K
$ 123.88K$ 123.88K

0.00
0.00 0.00

Що таке The Phoenix ( FIRE)

Phoenix Community Capital is a community investment project focused on using a shared asset pool to perform on-chain and off-chain investments into yield bearing instruments. The large capital pool of community assets allows Phoenix Community Capital to pursue large scale and exclusive investments not available to the average investor. As such, the returns on the investments are paid back to the community through a profit release into the token exchange for community members to take advantage of. The biggest unique offering of Phoenix Community Capital is the in house incubation program where the management team works with individuals from the community to fund, create, and manage new projects and endeavors with high percentage profit sharing to the community.

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Ресурс The Phoenix (FIRE)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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