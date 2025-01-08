Ціна The Phoenix (FIRE)
Поточна ціна The Phoenix (FIRE) сьогодні становить 0.358079 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FIRE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності The Phoenix:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 123.88K USD
- зміна ціни The Phoenix протягом дня — -13.25%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Phoenix до USD становила $ -0.0546998132271144.
За останні 30 днів зміна ціни The Phoenix до USD становила $ -0.2182462142.
За останні 60 днів зміна ціни The Phoenix до USD становила $ -0.2184604529.
За останні 90 днів зміна ціни The Phoenix до USD становила $ -0.5683193020601483.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0546998132271144
|-13.25%
|30 днів
|$ -0.2182462142
|-60.94%
|60 днів
|$ -0.2184604529
|-61.00%
|90 днів
|$ -0.5683193020601483
|-61.34%
Останній аналіз цін The Phoenix: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.15%
-13.25%
-21.77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Phoenix Community Capital is a community investment project focused on using a shared asset pool to perform on-chain and off-chain investments into yield bearing instruments. The large capital pool of community assets allows Phoenix Community Capital to pursue large scale and exclusive investments not available to the average investor. As such, the returns on the investments are paid back to the community through a profit release into the token exchange for community members to take advantage of. The biggest unique offering of Phoenix Community Capital is the in house incubation program where the management team works with individuals from the community to fund, create, and manage new projects and endeavors with high percentage profit sharing to the community.
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