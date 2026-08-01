Сьогоднішня ціна The Petros Token

Поточна ціна The Petros Token ($TPT) сьогодні становить $ 0.0019052, зі зміною 10.82% за останні 24 години. Поточний курс конвертації $TPT до USD становить $ 0.0019052 за $TPT.

The Petros Token наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 131,414, з циркуляційною пропозицією у 68.98M $TPT. Протягом останніх 24 годин $TPT торгувався між $ 0.00191493 (мінімум) та $ 0.00214261 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00599108, тоді як історичний мінімум — $ 0.00126925.

У короткостроковій динаміці $TPT змінився на -0.50% за останню годину та на -8.34% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1.10K.

Ринкова інформація щодо The Petros Token ($TPT)

Ринкова капіталізація $ 131.41K$ 131.41K $ 131.41K Обсяг (за 24 год) $ 1.10K$ 1.10K $ 1.10K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 131.41K$ 131.41K $ 131.41K Циркуляційне постачання 68.98M 68.98M 68.98M Загальна пропозиція 68,976,014.546562 68,976,014.546562 68,976,014.546562

Поточна ринкова капіталізація The Petros Token — $ 131.41K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1.10K. Циркуляційна пропозиція $TPT — 68.98M, зі загальною пропозицією 68976014.546562. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 131.41K.