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Поточна ціна The Petros Token сьогодні становить 0.0019052 USD. Ринкова капіталізація $TPT становить 131,414 USD. Відстежуйте оновлення цін $TPT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна The Petros Token сьогодні становить 0.0019052 USD. Ринкова капіталізація $TPT становить 131,414 USD. Відстежуйте оновлення цін $TPT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про $TPT

Інформація про ціну $TPT

Що таке $TPT

Токеноміка $TPT

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Ціна The Petros Token ($TPT)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 $TPT до USD:

$0.00190482
$0.00190482$0.00190482
-0.10%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни The Petros Token ($TPT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:41:32 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна The Petros Token

Поточна ціна The Petros Token ($TPT) сьогодні становить $ 0.0019052, зі зміною 10.82% за останні 24 години. Поточний курс конвертації $TPT до USD становить $ 0.0019052 за $TPT.

The Petros Token наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 131,414, з циркуляційною пропозицією у 68.98M $TPT. Протягом останніх 24 годин $TPT торгувався між $ 0.00191493 (мінімум) та $ 0.00214261 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00599108, тоді як історичний мінімум — $ 0.00126925.

У короткостроковій динаміці $TPT змінився на -0.50% за останню годину та на -8.34% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1.10K.

Ринкова інформація щодо The Petros Token ($TPT)

$ 131.41K
$ 131.41K$ 131.41K

$ 1.10K
$ 1.10K$ 1.10K

$ 131.41K
$ 131.41K$ 131.41K

68.98M
68.98M 68.98M

68,976,014.546562
68,976,014.546562 68,976,014.546562

Поточна ринкова капіталізація The Petros Token — $ 131.41K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1.10K. Циркуляційна пропозиція $TPT — 68.98M, зі загальною пропозицією 68976014.546562. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 131.41K.

Історія ціни The Petros Token у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0.00191493
$ 0.00191493$ 0.00191493
Мін. за 24 год
$ 0.00214261
$ 0.00214261$ 0.00214261
Макс. за 24 год

$ 0.00191493
$ 0.00191493$ 0.00191493

$ 0.00214261
$ 0.00214261$ 0.00214261

$ 0.00599108
$ 0.00599108$ 0.00599108

$ 0.00126925
$ 0.00126925$ 0.00126925

-0.50%

-10.81%

-8.34%

-8.34%

Історія ціни The Petros Token ($TPT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Petros Token до USD становила $ -0.000231125397076235.
За останні 30 днів зміна ціни The Petros Token до USD становила $ +0.0002996266.
За останні 60 днів зміна ціни The Petros Token до USD становила $ +0.0001829188.
За останні 90 днів зміна ціни The Petros Token до USD становила $ -0.0000000159344756985.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.000231125397076235-10.81%
30 днів$ +0.0002996266+15.73%
60 днів$ +0.0001829188+9.60%
90 днів$ -0.0000000159344756985-0.00%

Прогноз ціни The Petros Token

Прогноз ціни The Petros Token ($TPT) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна $TPT у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни The Petros Token ($TPT) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна The Petros Token потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне The Petros Token у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни $TPT на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни The Petros Token.

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Про The Petros Token

Яка зараз ціна The Petros Token?

The Petros Token коштує ₴0.083973336123283200000, сьогодні змінивши на -10.81%.

Наскільки швидко росте спільнота $TPT?

Наразі є -- власників, і збільшення цієї кількості часто свідчить про зростання прийняття, розширення спільнот та більший вплив мережі.

Як попит впливає на ціну The Petros Token?

Попит залежить від випадків використання, ринкових умов, настроїв інвесторів та його ролі в секторі Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme. Більший попит може прискорити зміну ціни під час періодів високого обсягу торгівлі.

Який обсяг торгівлі $TPT сьогодні?

Він згенерував обсяг торгівлі ₴--, що свідчить про активну участь та здорову ліквідність ринку.

Як $TPT порівнюється зі своїми минулими показниками?

Його ATH становить ₴0.2640620273889772800000, а ATL — ₴0.0559432904023080000000, що дає контекст для оцінки минулих циклів відповідно.

Скільки токенів знаходиться в обігу?

У обігу є 68976014.546562 токенів, що впливає на доступність, ринкову капіталізацію та довгострокову оцінку.

Люди також запитують: Інші запитання про The Petros Token

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:41:32 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для The Petros Token ($TPT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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