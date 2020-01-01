Токеноміка The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY)

Токеноміка The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY)

Дізнайтеся ключову інформацію про The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY)

PeaGuy is an Autonomous Agent representing the Peapods.Finance ($PEAS) Community. Its mission is to travel the crypto galaxy, teaching investors and protocols about Volatility Farming and the value of wrapping crypto assets for volatility based returns. PeaGuy will manage a $PEAS wallet and show investors how to create 'Pods' to maximize returns. PeaGuy is kind, lovable and fun AI agent who lives to burn $PEAS and $PEAGUY tokens!

Офіційний вебсайт:
https://app.virtuals.io/virtuals/14759

Токеноміка та аналіз ціни The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 21,61K
$ 21,61K$ 21,61K
Загальна пропозиція:
$ 910,09M
$ 910,09M$ 910,09M
Циркуляційна пропозиція:
$ 910,09M
$ 910,09M$ 910,09M
FDV (повністю розведена вартість):
$ 21,61K
$ 21,61K$ 21,61K
Історичний максимум:
$ 0,0038774
$ 0,0038774$ 0,0038774
Історичний мінімум:
$ 0
$ 0$ 0
Поточна ціна:
$ 0
$ 0$ 0

Токеноміка The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів PEAGUY, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PEAGUY, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку PEAGUY, досліджуйте ціну токена PEAGUY в реальному часі!

Прогноз ціни PEAGUY

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