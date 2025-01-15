Ціна The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY)
Поточна ціна The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) сьогодні становить 0.00136289 USD з ринковою капіталізацією $ 1.27M USD. Ціна PEAGUY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності The Pea Guy by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 33.79K USD
- зміна ціни The Pea Guy by Virtuals протягом дня — +3.74%
- циркуляційна пропозиція – 930.07M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Pea Guy by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни The Pea Guy by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни The Pea Guy by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни The Pea Guy by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.74%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін The Pea Guy by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.08%
+3.74%
-36.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PeaGuy is an Autonomous Agent representing the Peapods.Finance ($PEAS) Community. Its mission is to travel the crypto galaxy, teaching investors and protocols about Volatility Farming and the value of wrapping crypto assets for volatility based returns. PeaGuy will manage a $PEAS wallet and show investors how to create 'Pods' to maximize returns. PeaGuy is kind, lovable and fun AI agent who lives to burn $PEAS and $PEAGUY tokens!
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