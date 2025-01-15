Сьогоднішня ціна The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY)

Поточна ціна The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) сьогодні становить 0.00136289 USD з ринковою капіталізацією $ 1.27M USD. Ціна PEAGUY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності The Pea Guy by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 33.79K USD

- зміна ціни The Pea Guy by Virtuals протягом дня — +3.74%

- циркуляційна пропозиція – 930.07M USD

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