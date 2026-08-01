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Поточна ціна The Patriots сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація PATRIOTS становить 170,236 USD. Відстежуйте оновлення цін PATRIOTS до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна The Patriots сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація PATRIOTS становить 170,236 USD. Відстежуйте оновлення цін PATRIOTS до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про PATRIOTS

Інформація про ціну PATRIOTS

Що таке PATRIOTS

Офіційний вебсайт PATRIOTS

Токеноміка PATRIOTS

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Ціна The Patriots (PATRIOTS)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 PATRIOTS до USD:

$0.00022667
$0.00022667$0.00022667
+0.05%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни The Patriots (PATRIOTS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:41:17 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна The Patriots

Поточна ціна The Patriots (PATRIOTS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 5.48% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PATRIOTS до USD становить $ 0 за PATRIOTS.

The Patriots наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 170,236, з циркуляційною пропозицією у 749.98M PATRIOTS. Протягом останніх 24 годин PATRIOTS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PATRIOTS змінився на +0.35% за останню годину та на -0.22% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 21.04K.

Ринкова інформація щодо The Patriots (PATRIOTS)

$ 170.24K
$ 170.24K$ 170.24K

$ 21.04K
$ 21.04K$ 21.04K

$ 226.98K
$ 226.98K$ 226.98K

749.98M
749.98M 749.98M

999,980,260.019507
999,980,260.019507 999,980,260.019507

Поточна ринкова капіталізація The Patriots — $ 170.24K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 21.04K. Циркуляційна пропозиція PATRIOTS — 749.98M, зі загальною пропозицією 999980260.019507. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 226.98K.

Історія ціни The Patriots у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.35%

+5.48%

-0.22%

-0.22%

Історія ціни The Patriots (PATRIOTS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Patriots до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни The Patriots до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни The Patriots до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни The Patriots до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+5.48%
30 днів$ 0-24.76%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Прогноз ціни The Patriots

Прогноз ціни The Patriots (PATRIOTS) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна PATRIOTS у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни The Patriots (PATRIOTS) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна The Patriots потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне The Patriots у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни PATRIOTS на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни The Patriots.

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Ресурс The Patriots (PATRIOTS)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Country-Themed MemeMemePump.fun Ecosystem

Про The Patriots

Яка зараз ціна The Patriots?

The Patriots коштує ₴, сьогодні змінивши на 5.48%.

Наскільки швидко росте спільнота PATRIOTS?

Наразі є -- власників, і збільшення цієї кількості часто свідчить про зростання прийняття, розширення спільнот та більший вплив мережі.

Як попит впливає на ціну The Patriots?

Попит залежить від випадків використання, ринкових умов, настроїв інвесторів та його ролі в секторі Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Country-Themed Meme,Pump.fun Ecosystem. Більший попит може прискорити зміну ціни під час періодів високого обсягу торгівлі.

Який обсяг торгівлі PATRIOTS сьогодні?

Він згенерував обсяг торгівлі ₴--, що свідчить про активну участь та здорову ліквідність ринку.

Як PATRIOTS порівнюється зі своїми минулими показниками?

Його ATH становить ₴, а ATL — ₴, що дає контекст для оцінки минулих циклів відповідно.

Скільки токенів знаходиться в обігу?

У обігу є 749980260.019507 токенів, що впливає на доступність, ринкову капіталізацію та довгострокову оцінку.

Люди також запитують: Інші запитання про The Patriots

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:41:17 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для The Patriots (PATRIOTS)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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$2.7519$2.7519

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Aether Network

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AET

$0.0112
$0.0112$0.0112

+6.66%

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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