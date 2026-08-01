Сьогоднішня ціна The Patriots

Поточна ціна The Patriots (PATRIOTS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 5.48% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PATRIOTS до USD становить $ 0 за PATRIOTS.

The Patriots наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 170,236, з циркуляційною пропозицією у 749.98M PATRIOTS. Протягом останніх 24 годин PATRIOTS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PATRIOTS змінився на +0.35% за останню годину та на -0.22% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 21.04K.

Ринкова інформація щодо The Patriots (PATRIOTS)

Ринкова капіталізація $ 170.24K$ 170.24K $ 170.24K Обсяг (за 24 год) $ 21.04K$ 21.04K $ 21.04K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 226.98K$ 226.98K $ 226.98K Циркуляційне постачання 749.98M 749.98M 749.98M Загальна пропозиція 999,980,260.019507 999,980,260.019507 999,980,260.019507

Поточна ринкова капіталізація The Patriots — $ 170.24K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 21.04K. Циркуляційна пропозиція PATRIOTS — 749.98M, зі загальною пропозицією 999980260.019507. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 226.98K.