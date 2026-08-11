Яка зараз ціна The Original Doge?

The Original Doge торгують за ₴0.1162068293242328608000, що відображає зміну ціни на рівні -12.27% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як OGDOGE порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -12.27% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо OGDOGE перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як The Original Doge виглядає у порівнянні з токенами категорії Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed,Solana Meme?

У сегменті Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed,Solana Meme OGDOGE демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація The Original Doge?

Ринкова капіталізація ₴101588191.57699706448000 розташовує OGDOGE на #2110 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴0.1164945899765931920000 до ₴0.1325708478001111744000, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують OGDOGE?

The Original Doge згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку OGDOGE?

З 873856775.670596 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.