Ціна The Order of the Golden Bull ($GOLDEN)
Поточна ціна The Order of the Golden Bull ($GOLDEN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 30.08K USD. Ціна $GOLDEN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності The Order of the Golden Bull:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 373.80 USD
- зміна ціни The Order of the Golden Bull протягом дня — -5.13%
- циркуляційна пропозиція – 999.30M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Order of the Golden Bull до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни The Order of the Golden Bull до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни The Order of the Golden Bull до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни The Order of the Golden Bull до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.13%
|30 днів
|$ 0
|-45.12%
|60 днів
|$ 0
|-87.35%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін The Order of the Golden Bull: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.15%
-5.13%
-2.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Order of the Golden Bull worships at the feet of our lord, the one true animal idol of crypto; The Golden Bull. Become an acolyte today and we shall manifest the fabled GOLDEN BULLRUN. It is long prophesied that the Golden Bull shall return to our earthly realm, sparking off the GOLDEN BULLRUN and justly rewarded those that remained faithful. By worship and following of the commandments, acolytes of the Order of the Golden Bull will find their purpose and receive their rewards
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