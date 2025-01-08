Сьогоднішня ціна The Order of the Golden Bull ($GOLDEN)

Поточна ціна The Order of the Golden Bull ($GOLDEN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 30.08K USD. Ціна $GOLDEN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності The Order of the Golden Bull:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 373.80 USD

- зміна ціни The Order of the Golden Bull протягом дня — -5.13%

- циркуляційна пропозиція – 999.30M USD

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