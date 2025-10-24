Інформація щодо ціни The Orange Era (ORANGE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00484745$ 0,00484745 $ 0,00484745 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +1,74% Зміна ціни (1 дн.) -4,49% Зміна ціни (за 7 дн.) +4,12% Зміна ціни (за 7 дн.) +4,12%

Актуальна ціна The Orange Era (ORANGE) становить --. За останні 24 години ORANGE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ORANGE становить $ 0,00484745, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то ORANGE змінився на +1,74% за останню годину, -4,49% за 24 години та на +4,12% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо The Orange Era (ORANGE)

Ринкова капіталізація $ 50,45K$ 50,45K $ 50,45K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 50,45K$ 50,45K $ 50,45K Циркуляційне постачання 999,64M 999,64M 999,64M Загальна пропозиція 999 635 840,535529 999 635 840,535529 999 635 840,535529

Поточна ринкова капіталізація The Orange Era — $ 50,45K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ORANGE — 999,64M, зі загальною пропозицією 999635840.535529. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 50,45K.