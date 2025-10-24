Інформація щодо ціни The Omnipotence (OMN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00145452$ 0,00145452 $ 0,00145452 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00%

Актуальна ціна The Omnipotence (OMN) становить --. За останні 24 години OMN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум OMN становить $ 0,00145452, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то OMN змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо The Omnipotence (OMN)

Ринкова капіталізація $ 8,59K$ 8,59K $ 8,59K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 8,59K$ 8,59K $ 8,59K Циркуляційне постачання 999,67M 999,67M 999,67M Загальна пропозиція 999 668 143,890801 999 668 143,890801 999 668 143,890801

Поточна ринкова капіталізація The Omnipotence — $ 8,59K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція OMN — 999,67M, зі загальною пропозицією 999668143.890801. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,59K.