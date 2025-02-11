Ціна The OG Cheems Inu (OGCINU)
Поточна ціна The OG Cheems Inu (OGCINU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OGCINU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності The OG Cheems Inu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 395.70 USD
- зміна ціни The OG Cheems Inu протягом дня — -1.05%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The OG Cheems Inu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни The OG Cheems Inu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни The OG Cheems Inu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни The OG Cheems Inu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.05%
|30 днів
|$ 0
|+2.00%
|60 днів
|$ 0
|-12.49%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін The OG Cheems Inu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.06%
-1.05%
-4.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Introducing OGcCheems on Solana chain! a crypto inspired by the beloved Shiba Inu, balltze, famously known as cheems. Born in Hong Kong and beloved globally, Cheems' legacy from viral "cheemsburger" memes to expressions of pop culture, now lives on through this cryptocurrency. A tribute to the joy Cheems brought worldwide, this token embodies his spirit in the digital currency world.
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