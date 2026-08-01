Яка зараз ціна The Official 89 Coin?

Живуча ціна The Official 89 Coin (89) становить ₴ UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином The Official 89 Coin позиціонується на ринку?

Наразі The Official 89 Coin займає #6846 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴1764885.74692867200000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу 89?

Обсяг токенів у обігу 89 становить 776157650.2384387 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін The Official 89 Coin за останню добу?

За останню добу The Official 89 Coin торгувався в діапазоні від ₴0E-15 (мінімум за 24 години) до ₴0E-15 (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки The Official 89 Coin віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

The Official 89 Coin досяг найвищого значення за всю історію — ₴, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують 89?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для The Official 89 Coin?

Поточне зміщення ціни на --% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Meme,Ethereum Ecosystem. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.