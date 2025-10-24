Актуальна ціна The Odor сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ODOR до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ODOR на MEXC вже зараз.Актуальна ціна The Odor сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ODOR до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ODOR на MEXC вже зараз.

Ціна The Odor (ODOR)

Актуальна ціна 1 ODOR до USD:

$0,00019511
$0,00019511$0,00019511
+23,00%1D
Графік ціни The Odor (ODOR) в реальному часі
Інформація щодо ціни The Odor (ODOR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,30%

+23,04%

+49,29%

+49,29%

Актуальна ціна The Odor (ODOR) становить --. За останні 24 години ODOR торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ODOR становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то ODOR змінився на -0,30% за останню годину, +23,04% за 24 години та на +49,29% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо The Odor (ODOR)

$ 95,44K
$ 95,44K$ 95,44K

--
----

$ 163,99K
$ 163,99K$ 163,99K

489,13M
489,13M 489,13M

840 458 468,6993265
840 458 468,6993265 840 458 468,6993265

Поточна ринкова капіталізація The Odor — $ 95,44K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ODOR — 489,13M, зі загальною пропозицією 840458468.6993265. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 163,99K.

Історія ціни The Odor (ODOR) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Odor до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни The Odor до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни The Odor до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни The Odor до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+23,04%
30 днів$ 0+94,24%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке The Odor (ODOR)

Crypto isn’t a market, it’s a busted sewage main. $ODOR crawled out of the pipe to tag every scam with a stink you can’t wash away. He doesn’t save the market. He haunts it, and the fouler it gets, the stronger he grows.

More than a meme, $ODOR is resistance in its rawest form. Every rug, every extraction, every foul trick leaves a trail, and $ODOR clings to it like splooge on a bath towel. The stench exposes what charts and promises try to hide.

Holders are the nose-blind cultists of decay, laughing while others gag. Scams fade. Liquidity dries. But the smell lingers. The cult grows. $ODOR remains.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс The Odor (ODOR)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни The Odor (USD)

Скільки коштуватиме The Odor (ODOR) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів The Odor (ODOR) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо The Odor.

Перегляньте прогноз ціни The Odor вже зараз!

ODOR до місцевих валют

Токеноміка The Odor (ODOR)

Розуміння токеноміки The Odor (ODOR) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ODOR зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про The Odor (ODOR)

Скільки сьогодні коштує The Odor (ODOR)?
Актуальна ціна ODOR у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ODOR до USD?
Поточна ціна ODOR до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація The Odor?
Ринкова капіталізація ODOR — $ 95,44K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ODOR?
Циркуляційна пропозиція ODOR — 489,13M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ODOR?
ODOR досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ODOR?
Історична мінімальна ціна ODOR становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі ODOR?
Актуальний обсяг торгівлі ODOR за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна ODOR цього року?
ODOR може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ODOR для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для The Odor (ODOR)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

