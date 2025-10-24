Інформація щодо ціни The Odor (ODOR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 Мін. за 24 год $ 0 Макс. за 24 год Рекордний максимум $ 0 Найнижча ціна $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,30% Зміна ціни (1 дн.) +23,04% Зміна ціни (за 7 дн.) +49,29%

Актуальна ціна The Odor (ODOR) становить --. За останні 24 години ODOR торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ODOR становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то ODOR змінився на -0,30% за останню годину, +23,04% за 24 години та на +49,29% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо The Odor (ODOR)

Ринкова капіталізація $ 95,44K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 163,99K Циркуляційне постачання 489,13M Загальна пропозиція 840 458 468,6993265

Поточна ринкова капіталізація The Odor — $ 95,44K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ODOR — 489,13M, зі загальною пропозицією 840458468.6993265. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 163,99K.