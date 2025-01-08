Ціна The Nutting Professor (PRONUT)
Поточна ціна The Nutting Professor (PRONUT) сьогодні становить 0.00240471 USD з ринковою капіталізацією $ 2.39M USD. Ціна PRONUT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності The Nutting Professor:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 80.98K USD
- зміна ціни The Nutting Professor протягом дня — -11.13%
- циркуляційна пропозиція – 994.66M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Nutting Professor до USD становила $ -0.000301282263751417.
За останні 30 днів зміна ціни The Nutting Professor до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни The Nutting Professor до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни The Nutting Professor до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000301282263751417
|-11.13%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін The Nutting Professor: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.32%
-11.13%
-23.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Nutting Professor (PRONUT) is a groundbreaking narrative-driven multimedia project that merges humor, suspense, and chaos into a compelling and interactive experience. Set in the eerie halls of Nutting University, the story revolves around Professor Eustace Nutting, a brilliant but unhinged scientist who experiments with the boundaries of reality after hours. Students and staff speak in hushed tones of his late-night escapades, claiming that he’s capable of mind-bending feats—but also terrifying consequences for those who cross his path.
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