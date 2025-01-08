Сьогоднішня ціна The Nutting Professor (PRONUT)

Поточна ціна The Nutting Professor (PRONUT) сьогодні становить 0.00240471 USD з ринковою капіталізацією $ 2.39M USD. Ціна PRONUT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності The Nutting Professor:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 80.98K USD

- зміна ціни The Nutting Professor протягом дня — -11.13%

- циркуляційна пропозиція – 994.66M USD

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